Ripercussioni in Umbria per lavori ferroviari in Toscana

Interesseranno anche l'Umbria le modifiche alla circolazione dei treni alta velocità, intercity e regionali nei fine settimana 11-12 novembre e 2-3 dicembre per i lavori infrastrutturali in corso e la chiusura della linea tra Firenze Rovezzano e Valdarno per tutta la giornata di sabato e domenica. Lo annuncia Trenitalia.

Gli intercity tra Firenze e Roma e viceversa e tra Firenze e Perugia-Terni e viceversa che percorreranno la linea tra Firenze Rovezzano e Valdarno, subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza.

Quelli Roma - Trieste e viceversa saranno, invece, deviati via Orte - Falconara, con perdita della fermata di Orvieto e modifiche di orario.

I treni regionali e regionali veloci Firenze-Roma e Firenze-Foligno - si legge ancora nel comunicato - saranno interessati da modifiche di percorso, di fermate, allungamenti dei tempi di percorrenza, cancellazioni totali o limitazioni.

Nei quattro giorni che seguiranno i due fine settimana dei lavori (ovvero dal 13 al 16 novembre e dal 4 al 7 dicembre), sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri, con la modifica degli orari o limitazioni di percorso per alcuni treni regionali tra Firenze e Roma-Foligno e tra Umbria e Roma. Prevista la riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione infomobilità, alla pagina lavori e modifiche al servizio) e tramite smart caring su app di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.



