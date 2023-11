Rapina da più di 40 mila euro in banca a Ellera di Corciano

Rapina da più di 40 mila euro nel primo pomeriggio in una banca a Ellera di Corciano. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, due uomini travisati, dopo essere entrati all'interno della banca, hanno immobilizzato con delle fascette un cliente e sei dipendenti costringendoli, con l'utilizzo di un punteruolo, ad entrare in una stanza. Dopo avere atteso circa 45 minuti per l'apertura della cassa a tempo, hanno prelevato il denaro e si sono poi allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

Il cliente e i dipendenti della banca sono quindi riusciti a liberarsi dalle fascette e a contattare la polizia. Sono intervenuti il personale della squadra mobile e della scientifica.



