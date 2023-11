Premio letterario 'Severino Cesari', domenica la premiazione

Domenica 12 novembre alle ore 11.00, a palazzo Graziani a Perugia, nell'ambito delle iniziative di "UmbriaLibri 365", è in programma la presentazione dei tre finalisti della sesta edizione del Premio Severino Cesari, con la proclamazione del vincitore.

"Tempesta" di Camilla Ghiotto (Salani), "Azzardo" di Alessandra Mureddu (Einaudi), "Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino" di Davide Rigiani (Minimum Fax) sono i titoli della terzina di libri finalisti scelta dalla giuria composta da Daria Bignardi, Giancarlo De Cataldo, Giovanni Dozzini, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi, Michele Rossi e Simona Vinci (presidente).

Alla premiazione, oltre ai tre scrittori finalisti, ad alcuni membri della giuria e alla famiglia di Severino Cesari, interverranno - riferisce la Regione in una nota - Daniele Mencarelli, vincitore della prima edizione del Premio con il libro "La casa degli sguardi" edito da Mondadori, e Giacomo Mazzariol, esordiente grazie a Severino Cesari e Paolo Repetti in Einaudi Stile Libero nel 2016 con il libro "Mio fratello rincorre i dinosauri", da cui è stato tratto il film, diretto da Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

L'edizione 2023 del Premio può definirsi "un'edizione speciale" in quanto l'archivio di Severino Cesari è stato riconosciuto "di interesse storico particolarmente importante" dalla Soprintendenza archivistica del Lazio. Per l'occasione sarà presente la soprintendente Giovanna Giubbini per darne motivazione e mostrare alcune carte. Interverrà l'assessore regionale Michele Fioroni.



