Premio al progetto per il quartiere San Valentino a Terni

È stato ritirato dall'assessore regionale alla Rigenerazione urbana, Enrico Melasecche, il "Premio Urbanistica 2023" per il progetto "Terni: rigenerare San Valentino", primo classificato nella categoria "Nuove modalità dell'abitare e del produrre", conferito durante una cerimonia a Firenze, nell'ambito della 20/a edizione di Urbanpromo - Progetti per il Paese, manifestazione a carattere nazionale promossa dall'Istituto nazionale di urbanistica.

Il progetto umbro, frutto di un lavoro congiunto tra Ater Umbria e il dipartimento di Architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, è finanziato con le risorse del Fondo complementare al Pnrr nell'ambito del programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" con un cofinanziamento da parte della Regione Umbria, per un importo totale di oltre 14,5 milioni di euro.

Presentato a Urbanpromo 2022 da Regione Umbria, Ater e Comune di Terni, "Terni: rigenerare San Valentino" ha registrato notevole apprezzamento fra i 550 esperti del settore che, per il concorso indetto da "Urbanistica", la storica rivista dell'Inu, hanno votato online i progetti candidati alla 16/a edizione del Premio. "Un riconoscimento dell'alto valore qualitativo del progetto, che sta già per entrare nella fase realizzativa e che, con un'opera di grande riqualificazione urbana e ambientale, trasformerà un quartiere 'ghetto' in un quartiere modello, con nuovi servizi abitativi e spazi di aggregazione, dove sarà bello vivere e ritrovarsi insieme", ha detto l'assessore Melasecche.

L'intero intervento, del quale Ater è soggetto attuatore, sarà realizzato per successive fasi. Nel settembre scorso l'Ater ha definitivamente approvato la procedura di aggiudicazione dell'appalto integrato, che comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. L'apertura del cantiere avverrà dopo l'approvazione del progetto esecutivo, prevista a dicembre, a carico dell'impresa aggiudicataria, il raggruppamento temporaneo di imprese Picone Costruzioni Srl/Italstem Spa, entrambe imprese locali.



