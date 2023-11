Ordine avvocati, giudice poeta faccia i nomi di chi favorito

Chiede all'ormai ex magistrato di sorveglianza di Perugia Ernesto Anastasio di fare "eventualmente" i nomi dei legali che avrebbero ricevuto presunti favoritismi per i loro clienti, il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia dopo quanto dichiarato dallo stesso. Lo fa sottolineando comunque in un comunicato che "non compete" all'Organismo "l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti".

Il Consiglio dell'Ordine - presieduto da Carlo Orlando - "esprime la propria ferma censura alle dichiarazioni esternate dal magistrato, invitandolo a non attribuire eventuali responsabilità o giudizi professionali sulla classe forense, anzi eventualmente dichiarando apertamente i nominativi degli avvocati che avrebbero posto in essere i comportamenti riferiti, in quanto l'avvocatura si dissocia da simili condotte e non è altresì disposta ad accettare tali illazioni o paventati addebiti".

Il Consiglio evidenzia poi - in un comunicato - "la gravità di tali affermazioni, che adombrano eventuali prassi deontologicamente censurabili e che attribuiscono alla classe forense finalità e comportamenti che non le appartengono, risultando offensive per la funzione sociale della medesima Avvocatura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA