Due concorsi Omphalos sulle tematiche Lgbtqia+

"In un clima crescente di ostilità ai diritti e alle libertà individuali, Omphalos Lgbti sceglie di offrire spazio di espressività aperta e democratica in cui chiunque può dare forma al mondo che vorrebbe o a quello in cui di vive": vengono banditi il secondo Premio letterario Omphalos Lgbti e il primo Premio cortometraggi Omphalos Lgbti. Due possibilità di espressione artistica, il cui obiettivo è promuovere e sostenere la conoscenza delle tematiche Lgbtqia+ attraverso creatività e condivisione, nella loro più ampia accezione.

Si può partecipare - spiegano i promotori - sottoponendo il proprio elaborato con la formula del racconto, per il Premio letterario nazionale Omphalos Lgbti e con un cortometraggio, della durata massima di 20 minuti, per Il Premio cortometraggi Omphalos Lgbti.

Per permettere ai candidati e alle candidate di esprimere al massimo la propria creatività il tema di entrambi i concorsi è libero, ma deve essere pertinente alle tematiche Lgbtqia+ e intersezionali.

Il concorso è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto il 14/o anno di età (per le persone minorenni sarà necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori).

La scadenza per inviare le proprie opere è il 30 aprile 2024.

Per tutte le specifiche dei bandi: https://www.omphalospg.it/gruppo-cultura/.

Per altre informazioni: premioletterario@omphalospg.it o corti@omphalospg.it.



