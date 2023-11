Controlli dei carabinieri a Terni, chiusa una macelleria

Una macelleria è stata chiusa a Terni nell'ambito di una campagna di controlli straordinari disposta dal comando provinciale dei carabinieri e finalizzata alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi.

I militari della compagnia, del nucleo ispettorato del lavoro di Terni e del nucleo antisofisticazione di Perugia hanno eseguito una mirata attività ispettiva su alcuni esercizi commerciali.

A conclusione delle verifiche, che hanno riguardato numerose rivendite di generi alimentari, è scattato il provvedimento amministrativo di chiusura per la macelleria, gestita da un commerciante di origini algerine. Nello specifico - riferiscono i carabinieri - sono state riscontrate "gravi violazioni" in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, impiego di lavoratori in nero, presenza di prodotti alimentari privi di tracciabilità e procedure di autocontrollo non appropriate.

Oltre al provvedimento amministrativo, è scattata la denuncia in dell'esercente, cui sono state elevate anche ammende e sanzioni per complessivi 14.000 euro circa.

Nel corso del servizio sono stati inoltre identificati e controllati 15 extracomunitari tra gli avventori dei bar della zona, la maggior parte dei quali già noti alle forze di polizia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA