Comune Città Castello riserva casa popolari a donne abusate

Città di Castello in prima linea al fianco delle donne vittime di violenza in famiglia. Il Comune riserverà infatti loro una quota dell'8 per cento delle case popolari a disposizione ogni anno, dando applicazione alle disposizioni della legge regionale in materia.

"Un nuovo importante segnale di attenzione per la condizione femminile" - si sottolinea in una nota dell'amministrazione - dall'assessorato alle Pari opportunità guidato da Letizia Guerri in collaborazione con quello ai Servizi Sociali di cui è responsabile Benedetta Calagreti: quello di denunciare le violenze perché c'è una rete sociale pronta a proteggere le donne e a dare loro un aiuto concreto nel percorso di uscita dai drammi in cui vivono. Un'opportunità in più per le vittime di violenza, dopo quella di ricevere un'offerta di lavoro, utile a conseguire l'indipendenza economica necessaria ad affrancarsi da un vissuto di abusi, che è stata messa a disposizione sempre dal Comune di Città di Castello.

L'assessore Calagreti ha reso noto che "gli alloggi assegnati sono all'incirca 700" e che "al momento è esaurita la disponibilità di appartamenti, perché tutti quelli che erano liberi sono stati assegnati".



