Anche a Perugia a scuola di volo con l'Aeronautica militare

A scuola di volo con l'Aeronautica militare: è arrivato anche a Perugia il corso che sta interessando circa 160 studenti delle scuole superiori che hanno aderito all'iniziativa.

Due le fasi previste: durante la prima settimana gli studenti seguono un ciclo di lezioni teoriche, mentre durante la seconda, in base alle competenze acquisite, si cimenteranno con l'esperienza del volo in formazione, presso l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi.

L'esperienza di volare sugli aerei militari, è stata riservata anche ai giornalisti umbri grazie ad alcuni aerei Siai Marchetti 208, coordinati dal colonnello Michele Cesareo, comandante del 60/o stormo. "Un volo emozionare e bellissimo", l'ha definito lo stesso colonnello, che ha permesso di ammirare, ad esempio, Assisi e le sue Basiliche dall'alto. Per poi dirigersi verso Foligno e la campagna umbra.

"Per gli studenti - ha spiegato il colonnello Cesareo - è un'esperienza unica perché si permette loro di fare con noi un volo in formazione sul proprio territorio, unendo la passione agli studi". A tutti verrà infine consegnato un attestato utile all'acquisizione di un punteggio valido per i concorsi dell'Aeronautica militare.

Al termine del corso verrà anche stilata una graduatoria finale tenendo conto della somma dei punteggi acquisiti durante le varie fasi, che consentirà ai primi classificati di partecipare ad uno stage presso il 60/o stormo di Guidonia.

Alla presentazione al San Francesco di Assisi hanno partecipato la sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti e l'assessore comunale di Perugia Luca Merli.

Siamo orgogliosi per tutto quello che fate – ha dichiarato Proietti -. La nostra Aeronautica è una scuola straordinaria in tutto il mondo. Quella del volo è una passione che può tradursi in veri e propri percorsi formativi e occupazionali. Questa esperienza non dà solo opportunità ai ragazzi selezionati, ma apre alla curiosità e alla conoscenza, ma soprattutto dà la possibilità di scelta ai nostri giovani che possono così intraprendere percorsi capaci di fare la differenza per il futuro del nostro paese. Il nostro paese da queste esperienze può trarre nuova linfa, perché come popolo noi abbiamo la creatività, la forza e il coraggio di essere apripista in tanti settori”.

