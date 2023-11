Al via la 14/a edizione del Premio 'Raccontami l'Umbria'

Dopo l'approvazione del bando relativo alla 14/a edizione del Premio giornalistico internazionale "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", prende il via il concorso, organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria che dal 2009, anno della sua istituzione, racconta le storie, le tradizioni, la bellezza, il life-style della terra umbra.

Un progetto che nel corso degli anni ha mantenuto sempre alto il livello delle candidature, con articoli e servizi video apparsi, sole per fare alcuni esempi, su testate come Washington Post (col premio Pulitzer Helene Cooper), New York Times, National Geographic, La Vanguardia, Huffingtonpost, Dove, Touring, Rai Geo, Rai Linea Blu, Rai Linea Verde, In Viaggio, Gambero Rosso, Repubblica Viaggi, Bell'Italia.

Senza perdere di vista le nuove leve del mestiere, attraverso la sezione dedicata ai servizi delle Scuole di giornalismo italiane.

Le candidature dovranno pervenire entro l'11 febbraio 2024 e dovranno essere inviate esclusivamente online, compilando l'apposito modulo ( https://www.umbria.camcom.it/premio-giornalistico-internazionale -raccontami-lumbria/invia-la-tua-candidatura). Gli articoli e i video servizi possono essere prodotti individualmente o da un gruppo di lavoro. Ogni autore può concorrere con un massimo di due contributi.

Il premio è articolato in tre distinte sezioni. Turismo, Ambiente e Cultura: articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, fra il primo gennaio 2023 e il 10 febbraio 2024, che abbiano trattato prevalentemente del patrimonio turistico, paesaggistico, ambientale e culturale dell'Umbria; Umbria del Gusto: articoli foto-giornalistici pubblicati su quotidiani o periodici, anche on line, nazionali o internazionali, che abbiano trattato delle produzioni enogastronomiche tipiche e di qualità dell'Umbria; Video: servizi audiovisivi andati in onda su televisioni nazionali o satellitari, o su canali web.

Come sempre i vincitori verranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Perugia durante la 18/a edizione del Festival internazionale del giornalismo di Perugia (17 - 21 aprile 2024), col quale si conferma l'ormai consolidata collaborazione.



