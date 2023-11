Prosegue impegno protezione civile Umbria a Prato

"Prosegue l'impegno della Regione Umbria nel territorio di Prato, uno dei centri toscani maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, dove un primo contingente della colonna mobile della nostra protezione civile è intervenuto già dal 4 novembre per prestare aiuto": a renderlo noto è l'assessore alla Protezione civile, Enrico Melasecche. Il quale rende noto che un nuovo contingente umbro, partito mercoledì mattina dal Centro regionale di protezione civile di Foligno, si è avvicendato al primo e sta continuando ad assicurare supporto ai cittadini nel territorio di Prato.

Nel nuovo gruppo di lavoro - si legge in un comunicato di Palazzo Donini - tre funzionari della struttura regionale di Protezione civile e 22 volontari dei gruppi comunali di Terni, Orvieto, Acquasparta, Gualdo Cattaneo e Spello, le associazioni di Collescipoli e Umbertide, quella nazionale carabinieri Umbria. Sono dotati di moduli per il lavaggio dal fango e di motopompe idrovore per l'aspirazione di acqua nei locali allagati.

"Mi unisco ai ringraziamenti del Comune di Prato - sottolinea l'assessore Melasecche - che ha più volte evidenziato l'importanza dell'aiuto che il nostro sistema regionale di Protezione civile, dipendenti regionali e volontari, sta garantendo ormai da diversi giorni".

Le operazioni di soccorso proseguiranno presumibilmente fino al 12 novembre, con l'obiettivo di portare a termine tutte le attività segnalate dal Centro operativo comunale di Prato.





