Per giudice-poeta anche il rischio di dispensa dal servizio

Rischia la dispensa del servizio il "giudice-poeta", il magistrato del tribunale di sorveglianza di Perugia Ernesto Anastasio, appassionato di letteratura, finito sotto i riflettori per aver accumulato l'arretrato record di 858 fascicoli e sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dalla Sezione disciplinare del Csm a settembre. Ad attivare la procedura, che richiederà l'espletamento di una perizia, è stato lo stesso tribunale delle toghe.

Giovedì il giudice era stato chiamato a comparire davanti alla Sezione disciplinare per i quattro procedimenti a suo carico, che riguardano tutti ritardi o omessi depositi di provvedimenti e la circostanza è emersa durante l'udienza. Lui era presente in aula, ma non il suo difensore di fiducia,Paolo Pugliese, subentrato al legale precedente Stefano Guizzi .

Proprio per dare il tempo necessario al nuovo avvocato di esaminare gli atti, accogliendo una sua istanza, la Sezione disciplinare ha rinviato i procedimenti al 19 dicembre prossimo, che probabilmente in quella occasione saranno riuniti.



