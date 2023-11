L'olio e le altre eccellenze umbre si promuovo ad Oslo

L'olio extravergine d'oliva e altre eccellenze umbre sbarcheranno ad Oslo per l'ottava "Settimana della cucina italiana nel mondo" grazie all'Università per Stranieri di Perugia e all'agenzia creativa transdisciplinare perugina Brand Culturale.

Si caratterizza così la missione che dal 14 al 16 novembre, attraverso workshop, incontri nelle scuole, mostre, show culinari, degustazioni e conferenze, punta a promuovere la tradizione gastronomico-culturale umbra e sviluppare i rapporti turistico-commerciali-formativi con la Norvegia.

L'iniziativa, voluta dall'Ambasciata d'Italia in Norvegia e Islanda, è realizzata in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura a Oslo, l'Agenzia Ice e l'associazione Ambasciatori del gusto.

A palazzo Gallenga, sede dell'Università per stranieri di Perugia, si è tenuta la presentazione della tre giorni di eventi e incontri sul tema "A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto".

L'iniziativa coinvolgerà cittadini, scuole, università, mondo imprenditoriale e commerciale, per far conoscere ai norvegesi le eccellenze dell'Umbria. Degustazioni di prodotti agroalimentari umbri di qualità, show culinari e lezioni di cucina (sarà presente lo chef Lorenzo Cantoni, esperto di olio extravergine d'oliva) si alterneranno a mostre (il fotografo Pierpaolo Metelli inaugurerà l'esposizione "Umbria, sui sentieri degli ulivi"), conferenze e incontri volti far conoscere e a valorizzare le tradizioni enogastronomiche della regione, soprattutto presso le sedi dell'Ambasciata e dell'Istituto italiano di cultura.

La promozione formativa - è stato spiegato - sarà garantita dall'Università per stranieri di Perugia, quale ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, con la presentazione dei corsi di laurea dedicati a food and hospitality agli istituti alberghieri e ai licei della capitale norvegese.

Per gli incontri B2b saranno presenti, con il coordinamento del food manager Lucio Tabarrini, i frantoi Decimi, Centumbrie, I Potti dei Fratini e Viola per l'Evo, e le aziende di norcineria Rossi, di formaggi Solana, di vini Cotarella, di miele Galli, di tartufi Giuliano e di legumi e farine Alberti per le altre eccellenze agroalimentari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA