La Lega nelle piazze dell'Umbria per la Giunta Tesei

Sabato 11 e domenica 12 novembre la Lega "torna nelle piazze di tutta l'Umbria per portare tra la gente i traguardi raggiunti dalla Giunta Tesei in questi quattro anni di mandato e parlare degli obiettivi futuri". Ad annunciarlo è l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, segretario umbro del carroccio. "Tanti i risultati importanti, dalla ricostruzione post-sisma, mai realmente partita col Pd al governo regionale, ai finanziamenti a supporto delle famiglie e delle neo-mamme, dal potenziamento delle infrastrutture, al rilancio dell'economia e del turismo, con l'aeroporto Internazionale dell'Umbria che sta battendo record ogni mese e ha raggiunto lo storico 500.000 passeggeri nel 2023" aggiunge.

"Vogliamo che gli umbri si sentano parte di questo progetto - afferma Marchetti in una nota - che abbiamo iniziato insieme e che sta portando la nostra regione a guardare al futuro con sempre maggior entusiasmo dopo cinquant'anni di sinistra, non è stato facile invertire la rotta, ma grazie alla Lega, alla determinazione e alle competenze della presidente Donatella Tesei, dei nostri assessori e consiglieri regionali, siamo riusciti a dare sin da subito segnali concreti del cambiamento che gli elettori ci hanno chiesto. Il territorio è la spinta propulsiva della nostra azione politica ed è con questa consapevolezza che ho iniziato il mio mandato da segretario garantendo che avrei portato fin da subito il nostro movimento tra la gente - ricorda Marchetti - per questo ho deciso di organizzare questa due giorni di gazebo, presidio irrinunciabile di democrazia e informazione. Un grazie va a tutti i segretari di sezione, ai responsabili dell'organizzativo e ai militanti che si sono messi subito al lavoro dimostrando ancora una volta di essere un valore imprescindibile per il nostro movimento".





