Il campione Francesco Felici ringrazia la comunità

Si è svolta, nella sala delle Colonne di palazzo Graziani, sede di Fondazione Perugia, la conferenza stampa dedicata al tennista diciottenne Francesco Felici, finalista agli US Open di New York per il tennis in carrozzina e onorato del titolo di "atleta esemplare".

Oltre a Francesco Felici, che ha avuto modo di raccontare la sua avventura e i progetti futuri, alla conferenza stampa sono intervenuti: Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia, ente che ha sostenuto la trasferta del tennista negli Stati Uniti; Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia; Carlo Orlando, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; Silvia Egidi e Francesca Forlucci, vicepresidenti del comitato cittadino "Ricominciamo da Francesco".

"Il crescente interesse verso questo sport - ha spiegato il campione Francesco Felici - mi ha spinto a una dedizione sempre più grande e a un impegno quotidiano. Insieme al mio staff, scalino dopo scalino abbiamo raggiunto il sogno degli US Open.

In finale sono arrivato secondo, ma è stata una magnifica esperienza essere lì e competere con i grandi del mondo in un'atmosfera unica. Tutto è stato emozionante. Un grazie speciale da parte mia va al comitato, alla Fondazione Perugia a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Senza di loro sarebbe stato tutto più difficile. Io sono uno e posso raggiungere obiettivi tecnici, ma per viaggiare insieme allo staff noi atleti abbiamo bisogno di fondi. Ora sono già proiettato verso le prossime sfide: le Olimpiadi di Parigi del 2024 e di Los Angeles del 2028".

La madre di Francesco, l'avvocato perugino Catia Mosconi, in questi mesi ha ottenuto il supporto di molti colleghi.

Francesco Felici - ricorda una nota di Fondazione Perugia - ha iniziato la sua carriera a 14 anni, nell'estate del 2019 e già un anno dopo ha conquistato il titolo, che detiene tuttora, di "campione italiano juniores". Di lì, una traversata che lo ha portato in giro per il mondo.

Si allena quotidianamente alla Tennis Training School di Foligno, con i Maestri Mauro Arcangeli e Valeria Piccioli, sotto la supervisione del tecnico nazionale Giampaolo Coppo, oltre ad essere seguito dal tecnico nazionale Giancarlo Bonasia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA