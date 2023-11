Democrazia e partecipazione i temi della Scuola 'Toniolo'

Democrazia e partecipazione sono i temi del ciclo di lezioni dell'edizione 2023-2024 della scuola socio-politica diocesana "Giuseppe Toniolo" di Assisi, la cui inaugurazione è fissata per giovedì 16 novembre alle ore 18,30 all'Istituto Serafico con la relazione di monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania.

"La democrazia - afferma in una nota della diocesi la direttrice Francesca Di Maolo - presuppone che sia riconosciuta ad ogni persona la stessa dignità fondamentale e richiede l'accesso di ognuno ai diritti sociali: all'educazione, all'assistenza sanitaria e al lavoro. La democrazia ha bisogno della partecipazione di tutti e nessuno può chiamarsi fuori dalla realizzazione del bene comune. Una partecipazione che non attiene solo al campo del fare e delle buone pratiche, ma che ha bisogno di capacità di pensiero e di visioni. Per questa ragione, in cammino verso la 50/a Settimana sociale, che si svolgerà a Trieste dal 3 al 7 luglio, abbiamo pensato a lezioni frontali con momenti di ascolto e di scoperta delle buone pratiche, quelle esperienze innovative presenti sui territori che rappresentano le espressioni migliori della nostra società e che possono davvero cambiare il corso della storia".

Il calendario prevede altri 11 incontri, oltre a quello inaugurale con docenti, esperti e accademici di livello nazionale. Il secondo, il 29 novembre, vedrà come relatore il vescovo diocesano, monsignor Domenico Sorrentino, profondo conoscitore del Toniolo e postulatore della causa di beatificazione. I focus sulle buone pratiche saranno dedicati, fra gli altri, a Valter Baldaccini e Franco Chianelli. Prevista una lezione con l'intervento del segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra. Per la chiusura, il 19 aprile, è in programma un convegno dal titolo: "La visione profetica di Alcide De Gasperi".

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione, disponibile sul sito internet della diocesi di Assisi al seguente link https://www.diocesiassisi.it/scuola-socio-politica/



