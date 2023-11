Da Aronc un riconoscimento al professor Paolo Latini

L'associazione Amici della radioterapia e oncologia clinica dell'Umbria ha consegnato mercoledì 8 novembre nella sala conferenze del Barton Park di Perugia, un riconoscimento al professor Paolo Latini, pioniere della radioterapia in Italia, direttore della struttura ospedaliera di Radioterapia oncologica all'ospedale di Perugia per 19 anni e docente ordinario della facoltà di medicina dell'Università degli studi di Perugia.

"Fondatore e promotore della radioterapia oncologica in Umbria - è la motivazione - che negli anni si è affermata assumendo un ruolo di notevole rilievo in ambito nazionale ed europeo. Grati per il suo impegno scientifico ed umano, i soci Aronc gli dedicano questa targa con riconoscente affetto".

L'iniziativa è stata sollecitata dal direttivo di Aronc, presieduto da Manlio Bartolini: "Siamo orgogliosi - ha detto - di consegnare un riconoscimento della nostra associazione a un autentico pioniere della radioterapia in campo nazionale e internazionale. Latini è stato un ricercatore attento che ha dato lustro alla nostra città. Gli siamo riconoscenti a nome della collettività, fiduciosi di averlo ancora al nostro fianco".

Anche gli ex allievi questi Franco Checcaglini ed Ernesto Maranzano si sono soffermati sul suo rigore scientifico e sulla capacità di "innovare una disciplina sconosciuta e poi affermatasi proprio grazie all'attività promossa dal professore Latini".

Di recente, il professor Latini ha anche pubblicato il libro "La Radiologia in Umbria. Evoluzione scientifica e tecnologica della disciplina radiologica' in cui ripercorre le tappe dello sviluppo di questa branchia della medicina in Umbria. "Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento da un'associazione di cui apprezzo le finalità, a sostegno del paziente" ha commentato infine Latini.



