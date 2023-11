Assisi protagonista della trasmissione 'Giorgione a casa tua'

Assisi protagonista su Gambero Rosso Channel, con uno speciale di cinque puntate, in onda dal 10 novembre, dedicato alle eccellenze enogastronomiche e alle risorse ambientali e culturali della città. L'iniziativa - promossa dal Comune di Assisi - è inserita nella trasmissione "Giorgione a casa tua", condotta dal noto oste Giorgio Barchiesi, detto Giorgione, in viaggio nella terra di San Francesco per scoprirne tesori culinari e non solo. Le cinque trasmissioni dedicate ad Assisi andranno in onda su Sky, canali 133 e 415, sempre di venerdì, alle ore 21, il 10, 17 e 24 novembre, il primo e l'8 dicembre prossimi.

In ogni puntata, Giorgione verrà invitato a casa di amici, conoscenti o persone incontrate per caso e con loro realizzerà ricette con prodotti del territorio, rivisitate alla sua maniera.

Il noto oste preparerà, in particolare, il piccione in tutte le sue forme, biscotti delle monache, frittata con erbette del monte Subasio e tanti altri piatti, anche natalizi, per alimentare il corpo ma anche l'anima, grazie agli incontri che farà lungo il suo viaggio tra vicoli e angoli caratteristici e insoliti di Assisi.

"L'idea - sottolinea Fabrizio Leggio, assessore al turismo e marketing territoriale di Assisi, in una nota dell'ente - è quella di promuovere l'enogastronomia assisana, valorizzandone qualità e tradizione. Si tratta di una delle iniziative messe in campo per favorire la conoscenza di Assisi anche dal punto di vista culinario e dei prodotti tipici del territorio. La trasmissione con Giorgione ci offre la possibilità di proporre in maniera diversa, e anche in chiave turistica, risorse e opportunità della città. Ringrazio l'Ente Calendimaggio e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle cinque puntate, rendendo Assisi protagonista di una nuova forma di narrazione legata anche al buon mangiare".



