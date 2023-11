Anche pelle vegetale ed eco-cashmere a 'Fa' la cosa giusta'

Una borsa di design realizzata riutilizzando gli scarti della frutta, per la prima pelle alternativa vegetale, oppure i piumini con fibre riciclate o l'eco-cashmere. Ed inoltre cosmesi "viva", realizzata con emulsioni nano-cellulari, e cosmetici waterless, creati senza l'impiego di acqua, ma anche pellicole alimentari ecologiche alternative a quelle di plastica: sono solo alcuni esempi dell'offerta negli oltre 120 stand (abbigliamento, cosmesi, cibo, arredamento, risparmio energetico, servizi, cultura, infanzia e viaggi) a Umbriafiere di Bastia Umbra dove poter conoscere e acquistare soluzioni e servizi per uno stile di vita sostenibile. Dal 17 al 19 novembre torna infatti "la Fiera buona e naturale del consumo consapevole".

Alla rassegna anche i prodotti realizzati in carcere delle cooperative che si occupano di creare lavoro remunerato all'interno delle carceri producendo abbigliamento e cibo Le novità dell'8/a edizione di "Fa' la cosa giusta! Umbria" sono state presentate nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia con interventi, tra gli altri, di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, Paolo Stranieri, Arpa Umbria, Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, e Nicoletta Gasbarrone per "Fa' la cosa giusta! Umbria".

La presidente Tesei, sottolineando che il filo conduttore di tutti gli eventi della manifestazione è quello della sostenibilità, economica, sociale e ambientale, ha affermato che "l'Umbria si candida ad essere portabandiera di una vera sostenibilità, incentrata su premianti condizioni di lavoro e carriera, su tutela della salute, dell'ambiente, del territorio, ma anche imprenditoriale di sviluppo". "Come Regione siamo quindi al fianco di questa iniziativa - ha aggiunto - e saranno tante le realtà del nostro sistema regionale che presenteranno ai consumatori prodotti e servizi".

In tre giorni, inoltre, saranno circa 90 gli eventi tra laboratori pratici, seminari, workshop dedicati al benessere del corpo e della mente, con un ricco calendario di momenti culturali, degustazioni, dibattiti, dimostrazioni, mostre, convegni e un programma riservato alle famiglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA