Amministratori umbri a Bruxelles con deputata Ue Peppucci

Un gruppo di amministratori ed ex amministratori della Regione Umbria, invitati a Bruxelles dall'on. Francesca Peppucci (FI-gruppo Ppe), ha partecipato ai lavori e alle votazioni dell'Assemblea plenaria potendo ascoltare così gli interventi dei deputati di tutta Europa. La delegazione umbra, in particolare, ha avuto la possibilità di approfondire i meccanismi del Parlamento e delle istituzioni europee oltre alle opportunità che derivano direttamente dai bandi europei.

Nel corso della missione promossa dall'on. Peppucci - che ne riferisce in un comunicato - è stato spiegato da esperti del settore il funzionamento del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europeo e sono state fornite "preziose" informazioni agli amministratori locali per poter mettere a terra le risorse che l'Ue ha stanziato con il Pnrr.

"È fondamentale mantenere vivo il legame tra Europa e istituzioni locali e permettere agli amministratori di conoscere i percorsi più efficaci da intraprendere per far sviluppare e crescere i propri Comuni tramite i fondi messi a disposizione dall'Unione europea. Un'iniziativa che arricchisce e che permette di entrare direttamente nel merito delle decisioni europee che ricadono sui territori" ha sottolineato Peppucci. "Questi due giorni - ha aggiunto -rappresentano non solo un'opportunità, ma la possibilità di conoscere il lavoro svolto dai Parlamentari, dalle delegazioni di ogni paese e dai gruppi politici, così da poter riportare ai cittadini i meccanismi che sono dietro ad ogni decisione che viene assunta.

Solo in momenti come questo si può capire quanto le istituzioni che sembrerebbero territorialmente lontane, come quella del Parlamento europeo e i Comuni, siano in realtà estremamente vicine"



