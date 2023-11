Tesei, la disabilità può diventare una risorsa

"L'Umbria è presa come esempio a livello nazionale e la presenza oggi del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, sta proprio a confermare questa nostra linea che ha rimesso al centro le persone, credendo che a tutti i livelli e in tutti i settori la disabilità può diventare anche una risorsa, non ultimo nelle occasioni di lavoro": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso dell'iniziativa di presentazione del "Programma di azione regionale 2023-2025", elaborato dall'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, che si è tenuta nella sede della Scuola di amministrazione Pubblica di Perugia.

Un piano che per Tesei "è il frutto di un insieme di misure e di interventi che ho fortemente voluto partendo dall'allocazione delle risorse, che sono assolutamente aumentate, e per venire così incontro a quelle che sono le esigenze dirette delle persone con disabilità e delle loro famiglie".

La presidente si è soffermata ancora sul fronte dell'inclusione lavorativa per le persone con disabilità: "Stiamo lavorando anche con le nostre società partecipate per capire come possiamo dare delle occasioni a prescindere da quelle che sono naturalmente le norme di legge, che prevedono a volte l'obbligatorietà di certi tipi di assunzione, ragionando invece secondo una valutazione personale del soggetto e secondo quelle che possono essere le possibilità di accedere al mondo del lavoro".



