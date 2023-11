Riaperta la Tre Valli dopo la caduta massi a Borgo Cerreto

L'Anas ha riaperto al traffico la strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" (itinerario Spoleto-Norcia), dopo la caduta massi registrata martedì in località Borgo Cerreto.

Dalle prime ore dell'alba erano riprese le attività di perlustrazione del versante e rimozione del materiale roccioso potenzialmente ancora pericolante - in gran parte trattenuto dalle reti e dalle barriere paramassi - attività concluse nel pomeriggio di mercoledì 8.

Il traffico è provvisoriamente regolato a senso unico alternato con semaforo per consentire i lavori di ripristino delle barriere paramassi coinvolte nella frana.



