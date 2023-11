Presentato anche a Terni il calendario 2024 dei carabinieri

E' stato presentato anche a Terni, nel primo pomeriggio di mercoledì 8 novembre, nella caserma "Angelini", dal comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa, il calendario storico dei carabinieri edizione 2024.

La conferenza stampa ha fatto seguito alla presentazione fatta, in mattinata, a Roma, dal generale Teo Luzi.

Per il colonnello De Rosa, le tavole del calendario raccontano storie di vita quotidiana che ben rappresentano la vicinanza dell'Arma ai cittadini e il suo ruolo all'interno della società.

Il calendario storico 2024 è dedicato al tema "I carabinieri e le comunità" e in particolare alla figura del militare come punto di riferimento della collettività.

Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche - come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole - ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni - come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid 19.

Le 12 storie - eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti narrati - sono unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell'Arma, filo conduttore che attraversa l'intera narrazione del calendario: una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla fiamma - emblema dell'Arma dei carabinieri - e avvolge l'intera opera attraverso uno dei segni distintivi più significativi e storici dell'uniforme dell'Arma, che caratterizza i pantaloni del carabiniere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA