Presentato a Perugia il calendario 2024 dei carabinieri

E' stato realizzato dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi, l'edizione 2024 del calendario storico dei carabinieri. A presentarlo a Perugia è stato il comandante provinciale, colonnello Sergio Molinari.

Il calendario è dedicato al tema "I carabinieri e le comunità" e in particolare alla figura del militare come punto di riferimento della collettività. Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni, come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid. Giunto a una tiratura di un milione e 200 mila copie, 16 mila delle quali in otto altre lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in sardo e friulano.

Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l'edizione 2024 dell'agenda illustrata attraverso quattro racconti dai quali si evince l'essenza dell'operato dell'Arma. Si tratta di storie di fantasia ispirate alla realtà e capaci di tratteggiare - è stato detto - la "vera anima" del carabiniere. Altre due opere completano l'offerta editoriale dell'anno 2024. Il calendario da tavolo, dedicato anche quest'anno al tema "i carabinieri nei borghi più belli d'Italia" e il planning da tavolo. Anche stavolta il ricavato sarà devoluto ad un reparto pediatrico, quello del grande ospedale metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

"Il calendario è ormai un oggetto di arte e un simbolo - ha sottolineato il colonnello Molinari - che segna la nostre presenza fisica sul territorio perché non è più solo negli uffici pubblici ma nelle case. Un segno tangibile della presenza dell'Arma sul territorio. Ciascuna delle 12 tavole racconta la storia del carabiniere vicino al cittadino, capace di ascoltare e di essere presente".



