L'incidente dello scuolabus a poche decine di metri dalle aule

E' avvenuto a poche decine di metri dalla scuola primaria di Castiglione del Lago l'incidente dello scuolabus nel quale 12 bambini sono rimasti leggermente contusi e due dei quali portati precauzionalmente in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale. Alcuni sarebbero comunque entrati in classe dopo essere stati visitati sul posto dal personale del 118.

"Continuiamo a monitorare la situazione sanitaria, senza tralasciare la paura provata dai bambini e dai genitori" ha detto il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico raggiunto dall'ANSA.

Lo scuolabus è finito contro un palo a bordo strada nell'affrontare una curva. "Procedeva molto piano e stava per imboccare la strada che porta alla vicina scuola" ha detto ancora il sindaco.

I bambini, 14 quelli a bordo, sono stati quindi portati nell'edificio scolastico e lì visitati. Subito raggiunti dai genitori che hanno poi riportato a casa diversi dei figli.

Lo scuolabus è gestito da una società privata che ha preso in appalto questo trasporto scolastico del Comune.



