Disabili: Locatelli, le risorse ci sono

"In questi giorni il risultato più importante è aver approvato i decreti attuativi della legge delega, quelli veramente epocali che cambiano la prospettiva sulla disabilità e sto parlando sia dell'accertamento della condizione di invalidità civile sia dell'introduzione del progetto di vita": lo ha affermato la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, a Perugia per partecipare ad un evento dell'Osservatorio umbro sulla condizione delle persone con disabilità. "Prima di tutto - ha proseguito - intendiamo semplificare e sburocratizzare le pratiche, i certificati e quei percorsi davanti alle commissioni e poi col progetto di vita vogliamo far sì che non sia la persona a dover rincorrere gli uffici, le misure, il Comune e tutto quello che gli serve, ma che siano le stesse istituzioni a riunirsi e valutare di volta in volta, insieme alla persona e al proprio percorso di vita".

La ministra ha poi voluto evidenziare che le risorse ci sono: "Mi dispiace che si sia creata confusione, probabilmente con chi non ha letto bene le tabelle o non ha interpretato bene quello che ho detto, anche se mi era sembrato di essere stata chiara.

Le risorse sono state stanziate negli anni precedenti e stiamo parlando di 350 milioni che sono stanziati sui vari anni e a partire dal 2027 anziché 350 saranno 300. Quello che semplicemente è successo, e non capisco perché sia stato male interpretato, è che i decreti li ho appena portati e nel 2023 non ho potuto utilizzare subito queste risorse con il Mef che li ha slittati sul 2026, da quando ci saranno 85 milioni di euro in più a decorrere e quindi per sempre e sullo stesso fondo che a questo punto è anche aumentato. Non capisco sinceramente queste polemiche - ha aggiunto - che tra l'altro mettono confusione nelle persone che poi pensano che vengano toccati altri fondi e altre misure".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA