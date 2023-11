Coletto, il programma sulla disabilità è un 'libro bianco'

E' una sorta di "libro bianco", secondo l'assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto, il "Programma di azione regionale 2023-2025" elaborato dall'Osservatorio umbro sulla condizione delle persone con disabilità e presentato oggi nella sede della Scuola di amministrazione Pubblica di Perugia.

"Uno strumento importantissimo - ha affermato Coletto - perché dà la possibilità a chi fa programmazione, dopo aver dato voce a tutte le associazioni, di avere la fotografia di quelle che sono le necessità, le realtà e anche le criticità del territorio. In questo modo quindi si riesce a programmare nell'immediato ma anche in prospettiva nella maniera più corretta possibile erogando prestazioni di livello, ma soprattutto soddisfacendo quelle che sono le necessità più importanti".

Per Coletto, "mai come adesso e soprattutto dopo una pandemia è quindi assolutamente necessario fare una programmazione mirata". "Dopo le difficoltà che abbiamo dovuto attraversare soprattutto per i pazienti portatori di disabilità - ha sottolineato l'assessore - c'è stata la necessità di rivedere e di riprogrammare e di riprogettare quelle che sono le prestazioni che deve erogare il sociale e il socio sanitario in particolare".

Sul diritto alla salute e alla vita indipendente, secondo l'assessore, c'è quindi in corso in Umbria "una programmazione in itinere grazie al lavoro fatto con l'Osservatorio e che ora sarà anche coordinato, insieme a quelli di altre regioni, dall'Osservatorio nazionale istituito dal ministro Locatelli".





