Chiusa statale Tre Valli Umbre a Borgo Cerreto

La statale Tre Valli Umbre, che collega Spoleto a Norcia e Cascia, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni in località Borgo Cerreto, nel comune di Cerreto di Spoleto, per la caduta di massi rocciosi che si è verificata nella giornata di martedì.

Il provvedimento di chiusura, fino al primo dicembre prossimo, è stato disposto dall'Anas per consentire tutte le verifiche tecniche del caso. Il distaccamento delle rocce si è verificato a circa un chilometro e mezzo da Borgo Cerreto, in direzione Spoleto. L'evento non ha causato incidenti stradali, nonostante l'intenso traffico veicolare in atto in quel momento sulla statale.

Per raggiungere Norcia, Cascia e altre zone della Valnerina, si dovranno quindi seguire delle strade alternative segnalate in loco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA