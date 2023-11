Ambasciatore Messico, Paese è simbolo della migrazione

"Il Messico è in qualche modo il paese simbolo della migrazione": lo ha detto l'ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia De Alba, nel corso di una lectio magistralis tenuta all'Università per Stranieri di Perugia, e dedicata proprio al fenomeno dei flussi di popolazione che si spostano da dentro e fuori i confini del suo e di altri Paesi. Intervento del quale l'Ateneo riferisce in un comunicato.

L'ambasciatore ha tratteggiato le quattro direttrici migratorie che convivono nel Paese: quella dei cittadini messicani che sono migrati all'estero, quella di coloro che dall'estero sono andati a vivervi, quella di ritorno dopo una vita all'estero, e quella della rotta transfrontaliera con gli Stati Uniti, definita fenomeno di "grandissima portata" e di dimensioni preoccupanti sia in senso quantitativo che, soprattutto, per la perdita di vite umane.

"I migranti che attraversano il Messico provengono da almeno quattro continenti - ha sottolineato García De Alba -, e non solo dal Sudamerica, poiché i 3.300 chilometri di confine terrestre tra i due Paesi costituiscono una grande opportunità, anche in senso geografico. Si tratta tra l'altro di una frontiera complessa quella tra il mio paese e gli Usa, non solo geografica ma anche socioculturale e religiosa: il mondo di matrice anglosassone protestante e mondo cattolico latinoamericano si fronteggiano lungo la sua direttrice, con tutte le complessità del caso".

Punto centrale della lezione di García De Alba - si legge ancora nella nota - è stato il focus sul fenomeno migratorio in sé, sulla sua dimensione planetaria e sulla necessità di porvi un argine condiviso. "In un presente caratterizzato da masse di popolazione trasmigranti in tutto il pianeta per cause legate a povertà, guerra, disordini sociali ed emergenze climatiche - ha puntualizzato l'ambasciatore - occorre costruire politiche condivise che vadano oltre lo stretto interesse nazionale e guardino soprattutto alla creazione di condizioni di vita dignitose e di prospettive di sviluppo nei Paesi di origine".





