Puletti, grazie alla Lega un milione per carcere di Spoleto

La consigliera regionale della Lega Manuela Puletti annuncia che "dopo il trasferimento del Dipartimento amministrazione penitenziaria dalla Toscana all'Umbria, una delle più grandi battaglie condotte e vinte dalla Lega, arriva dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ufficialità dell'inserimento della casa di reclusione di Spoleto, con la concessione di un milione di euro, nel riparto dei fondi per l'edilizia carceraria destinati ad aumentare la sicurezza degli istituti, l'adeguamento funzionale e il miglioramento delle condizioni per i reclusi e per chi vi lavora". L'esponente del carroccio esprime quindi soddisfazione per "l'esito positivo di una vicenda che mi ha visto impegnata affinché Spoleto ottenesse i fondi necessari".

"Ancora una volta - evidenzia Puletti in una nota di Palazzo Cesaroni - la Lega si conferma vicino al territorio, rispettosa ed attenta delle istanze cittadine. Un milione di euro per l'edilizia carceraria da destinare all'Istituto penitenziario di Spoleto è un'enorme soddisfazione sia per il miglioramento, e piano piano la risoluzione di un'annosa questione, ma anche un segnale di forte vicinanza verso un territorio sempre più bisogno di risposte. Se oggi possiamo essere orgogliosi di un altro importante risultato è perché quella filiera politica che parte dal territorio, passa dalla Regione ed arriva al Ministero, funziona a pieno titolo. Successivamente alla segnalazione del Segretario regionale della polizia penitenziaria Asppe Consipe, Roberto Filippi, che ringrazio per la costante interlocuzione, circa la possibilità di questo Fondo, mi sono subito interfacciata sia con la presidente della Giunta, Donatella Tesei, sia con la segreteria del Ministro Salvini, stimolando un percorso sicuramente già in essere, ma estremamente funzionale. Le chiacchiere le lasciamo fare agli altri, per i fatti la Lega si conferma partito di territorio, vicina alle istanze degli umbri, senza slogan, ma con un lavoro capillare e concreto che non sarebbe possibile senza un lavoro di squadra a partire dalle nostre sezioni. Su questa vicenda – conclude il consigliere regionale - un ringraziamento doveroso e sentito va al ministro Salvini, alla presidente Tesei, al segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti e alla Lega di Spoleto con il suo segretario Andrea Borgotti per la determinazione dimostrata in ogni battaglia".



