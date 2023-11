Per la Caritas a Terni fragilizzazione sistemica della comunità

"A Terni aumentano le situazioni di disagio con la fragilizzazione sistemica della comunità e la crescita delle richieste di aiuto non solo materiale, quanto di sostegno e vicinanza": è lo scenario evidenziato dal direttore della Caritas diocesana don Giuseppe Zen, che insieme al vescovo Francesco Soddu, ha incontrato i giornalisti all'avvio del mandato e in prossimità della settima giornata mondiale dei poveri che sarà celebrata domenica 19 novembre.

Per il presule "sarebbe bello che seguendo l'invito di papa Francesco, si ospitasse qualcuno a pranzo in quel giorno". "Il metodo della Caritas è essere animativa nella comunità - ha aggiunto il vescovo - non inventare servizi o risolvere problemi, quanto più essere vicini, presenti e prossimi a fianco alle persone. Non si può vivere delegando la carità, ma impegnarsi in prima persona. Le povertà aumentano in maniera vertiginosa. Usando la metafora dell'esondazione dei fiumi, oggi estremamente attuale, possiamo dire che, come un fiume in piena che spesso esonda e fa danni a tutto l'ambiente circostante, così la povertà è come un fiume in piena che esondando fa male a tutti. Ma poi esistono anche gli 'angeli del fango' che si rendono disponibili, avvicinano le persone in difficoltà con un tatto particolare, è questo che deve avere la nostra azione caritativa".

È stato quindi presentato il nuovo direttore don Giuseppe Zen, 44 anni, da due anni ordinato sacerdote, e attualmente viceparroco di Santa Maria Regina a Terni.

Secondo quanto riporta la diocesi in un comunicato, i dati della Caritas diocesana-San Martino, rilevati ad agosto, evidenziano una povertà in aumento. Al Centro di ascolto diocesano di via Vollusiano sono stati fatti 500 colloqui da gennaio ad agosto, con un aumento del 20% delle richieste e una maggiore diversificazione delle problematiche, che per uno stesso nucleo familiare rispondono a più fattori: dalle bollette, affitti, alle spese economiche sanitarie e per i figli.

Alla Mensa San Valentino - è stato spiegato - si è riscontrato un più 20% di presenze rispetto al 2022 con un "notevole" aumento di stranieri.



