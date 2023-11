Lollobrigida, Italia leader per le produzioni di qualità

"Se parliamo di qualità, l'Italia si conferma leader nelle produzioni come nel rispetto di ambiente, sicurezza e lavoro. Purtroppo l'aumento dei costi di produzione, di logistica, le criticità legate agli eventi metereologici e la concorrenza sleale hanno ridotto le potenzialità del nostro sistema": a dirlo è stato il ministro all' agricoltura, Francesco Lollobrigida, a Solomeo, in provincia di Perugia, a margine dell'evento Treccani che ha presentato l'atlante Qualivita 2024. "La passione, la professionalità e la perseveranza dei nostri imprenditori agricoli ci ha permesso di restare competitivi, ma bisogna essere pronti e capaci di promuovere i nostri prodotti e risolvere le problematiche strutturali con strategie adeguate", ha aggiunto.

Sugli effetti delle varie crisi internazionali sull'economia in generale e quindi sull'agroalimentare, Lollobrigida ha evidenziato che "possiamo influire fino a un certo punto".

"Anche se l'Italia col governo Meloni - ha aggiunto - sta assumendo una grande centralità, purtroppo però gli effetti collaterali si sentono sui consumi, sui costi di produzione e mettono in grave crisi alcuni settori". "Fortunatamente grazie ai nostri imprenditori agricoli, ai produttori e ai trasformatori reggiamo", ha sottolineato il ministro.



