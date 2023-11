Incontro Gesenu sul ciclo dei rifiuti a Ecomondo

Un talk sul contributo nell'attuazione del ciclo dei rifiuti che il quotidiano operare del gruppo Gesenu offre in Umbria ha inaugurato le iniziative dell'azienda a Ecomondo. Iniziativa che si è svolta alla presenza delle società Gesenu, Sia, Gsa gestione servizi aziendali, Tsa e SecitImpianti e delle istituzioni regionali.

Il dibattito ha visto coinvolti Roberto Morroni, vice presidente della Regione e assessore all'Ambiente, Massimo Pera, direttore operativo Gesenu, Cristian Betti, presidente Tsa, Andrea Eleuteri, direttore Secit impianti, e si è incentrato sul piano regionale dei rifiuti, il ciclo in Umbria, alcuni dati di raccolta e performance di trattamento. Immaginando e valutando - spiega Gesenu in un comunicato - i possibili scenari e le evoluzioni future che porteranno alla tariffazione puntuale del servizio.

Un primo momento di incontro che ha aperto i lavori che proseguiranno fino a venerdì presso gli stand 402-503 del padiglione D1 e che vedranno le aziende del gruppo Gesenu al centro del dibattito sul proprio ruolo all'interno dell'economia dei comuni serviti, attraverso la fornitura di una gamma di servizi finalizzati all'igiene, al decoro urbano ed extraurbano, con impiego di mezzi tecnici e tecnologici, supportati da un sistema di comunicazione e di didattica ambientale capillare e costante cercando di arrivare alla prevenzione e riduzione a monte dei rifiuti.



