Enel promuove progetto di riqualificazione area Pietrafitta

Restituire alle comunità, ma anche ai visitatori, una valle ricca di storia, di opportunità, di "energia" e di cultura è l'obiettivo del nuovo percorso, nel segno dell'ambiente, dell'innovazione, dell'archeologia industriale e del turismo sostenibile, avviato con il progetto di riqualificazione paesaggistica promosso da Enel, nell'ex area mineraria di Pietrafitta, in collaborazione con i Comuni di Piegaro e di Panicale.

La progettualità, già nella sua fase esecutiva ed operativa, è stata presentata a Perugia alla presenza dei sindaci di Piegaro e di Panicale Roberto Ferricelli e Giulio Cherubini, del responsabile Enel siti termoelettrici Pietrafitta e Santa Barbara, Paolo Tartaglia, e del referente affari istituzionali Enel per l'Umbria Francesco Romagnoli.

Con i lavori già iniziati e che si concluderanno nel 2025 (coinvolto l'indotto locale anche con ricadute occupazionali), per Enel - è stato spiegato - si tratta di un investimento di circa 10 milioni di euro in favore del territorio e del turismo sostenibile, con un'attenzione particolare anche agli standard ambientali.

Nel dettaglio, il rinnovato assetto paesaggistico che interessa una porzione di territorio pari a circa 41 ettari - di cui i 35 ettari nell'area ex Valnestore Sviluppo e sei Riccioni - darà vita ad un nuovo polo naturalistico, progettati in collaborazione con soggetti accademici esperti in materia forestale. Ed inoltre, percorsi ciclabili (si collegheranno al Trasimeno), il museo a cielo aperto con le antiche macchine di escavazione che venivano utilizzate per l'estrazione della lignite e che, diventando un elemento di archeologia industriale e di attrazione turistica, saranno riposizionate in uno scenario suggestivo sia dal punto di vista naturale che storico culturale, a disposizione del territorio, delle famiglie e dei visitatori.



