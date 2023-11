Condannato per tentato omicidio magistrati, revocati domiciliari

Già condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione per il tentativo di omicidio nei confronti due magistrati del tribunale civile di Perugia, nel 2017, un cinquantanovenne era stato ammesso alla detenzione domiciliare presso una struttura terapeutica di Passignano sul Trasimeno dove però si sarebbe reso responsabile di "gravi" minacce di morte nei confronti dello psichiatra che lo aveva in cura ed è stato riportato in carcere dai carabinieri.

I militari hanno così dato esecuzione a quanto deciso dal magistrato di sorveglianza del capoluogo umbro che ha disposto la sospensione del differimento provvisorio dell'esecuzione della pena.

I particolare l'uomo è stato condannato per avere accoltellato i due magistrati mentre questi erano all'interno del palazzo di giustizia. In quell'occasione era stato anche ferito un impiegato amministrativo del tribunale.

Dal dicembre del 2017 il cinquantanovenne era stato ammesso al differimento della pena con la detenzione domiciliare presso la struttura terapeutica. Qui - si legge in un comunicato diffuso dalla procura di Perugia - si sarebbe reso responsabile delle minacce nei confronti dello psichiatra, rifiutando di sottoporsi alla visita specialistica di controllo, necessaria ai fini della permanenza nella stessa.

Il magistrato di sorveglianza, "rilevate le espressioni gravemente minacciose usate dal condannato all'indirizzo dei medici, considerato che, allo stato, appare inidoneità la struttura ospitante descritta come 'non idonea' a contenere adeguatamente la pericolosità del condannato'" ha sospeso il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena, ordinando "l'immediato accompagnamento in carcere del condannato".

Gli revocano domiciliari, per legale 'nessuna minaccia'

"Nessuna minaccia di morte è stata mai pronunciata nei confronti del medico psichiatra in servizio presso la Asl di competenza": lo precisa l'avvocato Silvia Olivieri, difensore del cinquantanovenne condannato per il tentativo di omicidio nei confronti due magistrati del tribunale civile di Perugia, nel 2017, per il quale il magistrato di sorveglianza ha disposto la revoca degli arresti domiciliari in una struttura terapeutica e la custodia in carcere. "In particolare si deve precisare che il ristretto, in 10 mesi di detenzione domiciliare, era stato visitato solamente due volte dal medico e per la durata di circa 15 minuti ogni volta" aggiunge. "Dopo diverso tempo era stata fissata altra seduta a cui il paziente voleva andare, ma, con sua grande sorpresa - sostiene l'avvocato Olivieri in una nota -, la stessa veniva annullata. Pertanto, non corrisponde a verità che si 'sarebbe rifiutato di sottoporsi alla visita specialistica di controllo, necessaria ai fini della permanenza nella struttura terapeutica' avendo il solo sanitario deciso di annullarla, sul presupposto di quanto riferito da non identificati operatori della struttura di accoglienza secondo cui il detenuto avrebbe avuto un atteggiamento negativo nei suoi confronti. Infatti, durante tutto il tempo trascorso in regime di detenzione domiciliare speciale, il ristretto ha sempre tenuto una condotta ineccepibile, sia con gli ospiti che si sono avvicendati, sia con gli assistenti che con il responsabile medesimo. Nessuna 'espressione gravemente minacciosa' è stata mai proferita dal ristretto, né, tantomeno, ad oggi, è stato specificamente indicato il contenuto di tale espressione. Infatti, in data 2 novembre, gli veniva comunicata la fissazione della visita per il 10 novembre".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA