"Si tratta di un episodio che non sottovalutiamo, a prescindere dalla circostanza che nessuna bomba c'era": il procuratore di Perugia Raffaele Cantone parla così dell'allarme rivelatosi falso per una bomba alla Corte d'appello di Perugia. Lo fa rispondendo all'ANSA.

"E' necessario comprendere se quella di oggi è una vicenda isolata o si inserisce in una strategia tesa a creare panico e preoccupazione" afferma ancora Cantone.



