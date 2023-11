Bettarelli, Giunta spieghi azioni per ponte Montemolino

"La Giunta regionale spieghi quali azioni intende assumere in merito al progetto di adeguamento del ponte sul Tevere di Montemolino, dato che sia la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'Umbria che quella speciale per il Pnrr, avrebbero negato di recente la propria autorizzazione all'esecuzione dei lavori": lo chiede il consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli, vice presidente dell'Assemblea legislativa, annunciando l'intenzione di presentare un'interrogazione urgente sull'argomento.

"Il progetto che risulterebbe bocciato - ricorda Bettarelli in una nota - è stato portato avanti in maniera ostinata dall'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Melasecche, anche contro il volere dei sindaci di Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Marsciano, San Venanzo, e avrebbe ricevuto un primo stop a fine agosto, allorquando la Soprintendenza Umbra, in fase di pre-istruttoria, lo aveva ritenuto non compatibile con i valori storico-architettonici e paesaggistici oggetto di tutela. Il 6 settembre scorso, inoltre, la Soprintendenza speciale per il Pnrr, che vigila sulle opere oggetto di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avrebbe messo una definitiva pietra tombale sulla fattibilità del progetto presentato dalla Regione, specificando di non autorizzare la realizzazione delle opere previste oltre che di condividere le motivazioni e le possibili soluzioni alternative espresse in precedenza dalla stessa Soprintendenza dell'Umbria. A bene vedere ciò che appare imperdonabile è il fatto che le soluzioni alternative di cui parlerebbero le Soprintendenze sono le stesse che i sindaci del territorio avevano chiesto da anni e che erano state già individuate in una conferenza dei servizi del 2019. Sarebbe dunque bastato che la Regione avesse recepito, a suo tempo, quelle precise istanze, che chiedevano la realizzazione di un nuova struttura, gemella e affiancata al Ponte sul fiume Tevere di Montemolino, sulla strada regionale 397, per vedere l'opera già oggi realizzata. A distanza di quasi quattro anni, invece, la scelta adottata con protervia dall’assessore Melasecche, va a determinare un ulteriore grave danno alle attività economiche ed ai cittadini che quotidianamente percorrono la strada in questione (oltre 3.000 veicoli al giorno) per i loro spostamenti e per l’accesso a tutti i principali servizi, compreso l’ospedale comprensoriale di Pantalla”. “Purtroppo - rileva Bettareli - allo stato dei fatti la realizzazione di quest’opera, così tanto attesa, è messa in seria discussione da una Giunta regionale incapace ed autoreferenziale. Cosi facendo sono a rischio gli stessi finanziamenti individuati anche nell’ambito del Pnrr, per un intervento che dovrà essere riprogettato e realizzato entro il 2026. Alla luce di tutto ciò chiediamo alla presidente della Regione e all’assessore alla viabilità e ai Trasporti, di fare piena luce su una vicenda che è stata tenuta riservata per almeno un mese, forse per l’imbarazzo di dover ammettere un risultato fallimentare dopo che per mesi, sull’argomento, gli stessi hanno esibito annunci giubilanti e note stampa di soddisfazione, per altro più volte rilanciate dal sindaco di Todi Antonino Ruggiano”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA