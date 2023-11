Al via la terza edizione del concorso L'Umbria del vino

E' di superare le 58 aziende vitivinicole iscritte lo scorso anno, oltre che stringere ancora sinergie per rafforzare la valorizzazione dell'opera delle cantine umbre, l'obiettivo della terza edizione (2024) del concorso enologico regionale "L'Umbria del vino". Che punta anche a stimolare i produttori verso una più alta qualità, rafforzarne la presenza nei mercati locali, nazionali e internazionali, e sostenere lo sviluppo del turismo enogastronomico.

Con questo rinnovato slancio è stata presentata nella sede di Perugia della Camera di commercio dell'Umbria che promuove l'iniziativa grazie alla sua azienda speciale Promocamera, di concerto con la Regione Umbria, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Cia, il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, l'associazione strade del vino e dell'Olio e Confcooperative Umbria.

Unico concorso enologico umbro, ha ricordato il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni (nonché presidente del Comitato organizzatore del Premio), ad essere stato autorizzato già dal 2021 dall'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. "Il dato più positivo - ha ancora sottolineato ancora - è l'alta qualità raggiunta dai vini, anche quest'anno giudicati da una commissione altamente qualificata che è coordinata dal presidente Riccardo Cotarella, una delle massime autorità che esistono a livello internazionale per l'enologia".

Ed in momenti di difficoltà produttive (Mencaroni ha evidenziato però che "il dato dell'Umbria con una riduzione del 20% sulla produzione si discosta, per merito dei produttori umbri, da quello di altre regioni che raggiunge anche il -40%"), un concorso di questo tipo, come sottolineato, "può aiutare a valorizzare ancora di più il lavoro delle cantine".



