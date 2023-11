A Solomeo svelato l'atlante Qualivita 2024 della Treccani

È stato presentato oggi pomeriggio al teatro di Solomeo di Corciano, l'atlante Qualivita 2024 della Treccani, l'enciclopedia dell'agroalimentare italiano di qualità. Un'opera che riunisce in un solo volume i prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani.

La presentazione si è svolta alla presenza del ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Presenti anche il padrone di casa Brunelli Cucinelli, l'europarlamentare e presidente del comitato scientifico della fondazione Qualivita Paolo De Castro, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il direttore generale Treccani Massimo Bray, il presidente della Fondazione Qualivita Cesare Mazzetti e il presidente nazionale di Assoenologi Riccardo Cotarella.

La nuova edizione del volume - è stato sottolineato - "arriva proprio in occasione del via libera al nuovo testo unico europeo sulle produzioni di qualità che mi molti elementi ha ripreso dal modello italiano delle filiere e dei Consorzi di tutela Dop e Igp".



