Il ministro per le disabilità Locatelli mercoledì a Perugia

Sarà illustrato mercoledì 8 ottobre, alla presenza del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, il programma d'azione 2023/25 dell'Osservatorio regionale per le persone con disabilità approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale dell'Umbria. L'iniziativa - che si terrà a partire dalle ore 10.00, nella sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica di Pila, a Perugia - è organizzata dalla presidente dell'Osservatorio regionale, Paola Fioroni, in collaborazione con la Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra.

Interverranno anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l'assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto, l'amministratore unico della Suap, Marco Magarini Montenero.

Nel corso dell'incontro sarà presentato anche il progetto di "Promozione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità", che si articola in un'innovativa e originale campagna d'informazione e comunicazione che coinvolgerà anche le scuole.

Maria Filomia dell'Università degli studi di Perugia farà un'analisi del linguaggio che connota il nuovo progetto grafico di comunicazione.

Sarà a cura di Punto Zero l'illustrazione del sistema per la gestione dei dati riferiti alle persone con disabilità.

In programma anche gli interventi dei coordinatori dell'Osservatorio, dei rappresentanti delle realtà associative e degli operatori dei servizi, nonché di persone con disabilità che porteranno le loro testimonianze.

La chiusura dell'incontro è prevista per le ore 13.



