Gruppo Gesenu ad 'Ecomondo!' dal 7 al 10 novembre

Il Gruppo Gesenu sarà presente dal 7 al 10 novembre a "Ecomondo!" Appuntamento al Padiglione D1 agli stand 402-503, a partire da martedì mattima alle ore 10.30 con l'arrivo dei partecipanti al press-tour organizzato e promosso per i giornalisti umbri. L'evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy si svolgerà a Rimini, nei padiglioni della Fiera.

Il Gruppo Gesenu - riferisce una sua nota - farà da fulcro per incontri e approfondimenti sui temi della sostenibilità ambientale e dell'economia nei quattro giorni di fiera. si avvicenderanno ospiti, stakeholder e partner dell'azienda che animeranno il dibattito su rifiuti, igiene ambientale, comunicazione e territorialità. Le radici e il territorio sono infatti il fil rouge dell'intero stand all'interno del quale Gesenu ha dato spazio alle eccellenze umbre con le quali da sempre collabora. L'azienda durante la manifestazione approfondirà quello che è il suo ruolo all'interno dell'economia dei comuni serviti, attraverso la fornitura di una gamma di servizi finalizzati all'igiene ed al decoro urbano ed extraurbano, con impiego di mezzi tecnici e tecnologici, ed una comunicazione finalizzata alla prevenzione e riduzione a monte dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, al riciclo e riuso dei materiali, al compostaggio della frazione organica ed al recupero energetico..



