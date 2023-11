Cascia, via alla ristrutturazione della chiesa di S. Francesco

A Cascia, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Francesco, che costituisce l'edificio dominante della centrale piazza Garibaldi. La chiesa, di proprietà comunale, ha sempre rappresentato un luogo culturale di grande rilievo all'interno del centro storico della città di Santa Rita.

Si tratta di uno dei 144 interventi monitorati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria - che ne dà notizia in una sua nota - ed avviati con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109/2020, che ha approvato l'elenco unico di rimodulazione degli importi di interventi già finanziati con precedenti ordinanze commissariali.

I lavori previsti nella chiesa di San Francesco si concentreranno soprattutto sulla riparazione dei danni ed il consolidamento dell'intero complesso e dell'alto campanile, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e successivamente messo in sicurezza dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tutti gli interventi sono stati progettati nel rispetto della tutela dell'identità storica e culturale essendo l'edificio di impianto medievale.

I "lavori di riparazione con miglioramento sismico" sono stati aggiudicati all'impresa Palmucci Costruzioni srl di Roma per un importo complessivo di 528.429,37 euro. Dovranno essere completati in 300 giorni e saranno diretti dall'ingegner Massimo Mariani con il supporto dell'area Lavori pubblici del Comune di Cascia in qualità di soggetto attuatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA