I migliori cani da tartufo d'Italia a Città di Castello per partecipare alla gara di cerca della trifola, il tartufo bianco, in una ambientazione "mozzafiato", i giardini del Cassero. Nonostante il maltempo si sono presentati in 70 ai nastri di partenza della seconda edizione del memorial dedicato ad "Alessandro Ghigi e Jimmy Cecchini", due figure storiche dell''associazione Tartufai Altotevere che ha organizzato la gara inserita nella 43/a edizione del "Salone del tartufo bianco pregiato".

Protagonisti dell'appuntamento bracchi, bracchi-pointer, lagotti, meticci, cocker spaniel, indispensabili compagni di viaggio (assieme al vanghino utilizzato per scavare) per gli oltre mille "cavatori". Cani da tartufo che arrivano a costare - ricorda il Comune in una nota - talvolta ben più di ottomila euro.

Città di Castello ha quindi ospitato una delle tante tappe del circuito nazionale della ricerca del tartufo. I cani per conquistare il podio, devono, nel minor tempo possibile scovare sei tartufi, trifola di ottima qualità, disseminati a debita distanza l'uno dall'altro in un'area di terreno delimitata.

Chira, Pallino, Sally, Diana, Zara, Ringo, Lea e Leo (un cocker spaniel cieco) alcuni degli esemplari in gara.

"Il nostro tartufo bianco e gli altri prodotti del bosco non temono confronti" sottolineano il sindaco Luca Secondi e l'assessore al Commercio e Turismo del comune Letizia Guerri. I quali evidenziano anche l'aspetto "legato alla promozione e valorizzazione culturale, artistica e ambientale del comprensorio e dell'Umbria." "I tartufai e i loro straordinari cani, razze impareggiabili - concludono - sono i veri protagonisti di questo importante settore agro-alimentare che contribuisce ad elevare immagine e promozione del nostro territorio anche attraverso un'attività, quella del tartufaio, propria della nostra storia e delle nostre tradizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA