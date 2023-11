Ex sindaco Orvieto, in Medio oriente deve vincere la politica

"La missione è salvare sia Israele che la Palestina dai rispettivi integralismi religiosi e per farlo deve vincere la politica": a dirlo all'ANSA è l'ex sindaco di Orvieto, Stefano Cimicchi, che da oltre trent'anni ha stretti rapporti personali e professionali con il Medio oriente e in particolare con i luoghi della Terra santa. L'ultimo suo viaggio risale a qualche settimana prima dell'attacco di Hamas.

"In questi giorni sarei dovuto essere ancora laggiù per mandare avanti alcuni progetti legati all'agricoltura biologica" aggiunge.

Le collaborazioni maturate da Cimicchi in questi anni vanno dai frati salesiani di Cremisan che producono vino, al centro Shimon Peres per la pace; dalla Custodia della Terra Santa di padre Ibrahim Faltas, al mondo imprenditoriale."Alla fine degli anni Novanta, da sindaco - ricorda Cimicchi - gemellai Orvieto a Betlemme e grazie all'Enel demmo vita al progetto di illuminare la piazza della Natività, fu così che Orvieto portò la luce nella città in cui è nato Gesù. Da quel momento ho costantemente frequentato il Medio Oriente, spostandoci anche parte della mia attività professionale una volta terminata l'esperienza politica".

"Quello che sta accadendo in questi giorni è drammatico - afferma l'ex sindaco -, sono costantemente al telefono con amici e collaboratori. L'attacco di Hamas va oltre l'11 settembre americano, lo paragono solo a Hiroshima e Nagasaki. Perché si possa sperare in un processo di pace non c'è altra strada al di fuori della mediazione e il mondo occidentale deve rendersi conto, una volta per tutte, che sono 40 anni che blatera sulla Palestina e sulla teoria dei due stati, ma in realtà non ha fatto niente".

"Ho la sensazione che in pochi abbiano ben chiara la situazione" sottolinea ancora Cimicchi che parla "dell'errore israeliano di pensare di poter controllare anche demograficamente il popolo palestinese". "Lo stato di Israele va difeso a ogni costo - afferma ancora -, ma non a scapito di un altro popolo".

Per Cimicchi "per disarmare i terroristi ci vuole tranquillità, pace e benessere". "Se penso di tornare laggiù? Certo, appena possibile torno ho degli impegni e poi quella è la mia Terra promessa", conclude l'ex sindaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA