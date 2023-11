La San Francesco Marathon ricorda Leonardo Cenci

Assisi e New York per un giorno vicine nel ricordo di Leonardo Cenci, con la 'sua' Fondazione Avanti Tutta tra i partner della San Francesco Marathon. Il 5 novembre 2023 entrambe le città ospiteranno la maratona, quella di San Francesco alla prima edizione, mentre quella che si terrà nella grande mela toccherà quota 52. La regina degli eventi podistici e la prima corsa nella città religiosa, da sempre simbolo di pace e speranza. Quella speranza che non ha mai abbandonato Leonardo Cenci, che in vita ha fatto di Assisi il suo rifugio spirituale e il luogo dove lanciare il suo messaggio di forza e volontà, proprio in vista della sua partecipazione alla Maratona di New York. (edizioni 2016-2017). Così Assisi e la famosa metropoli americana si ritrovano legate anche grazie a Leo.

"Leo è sempre nel mio cuore - ricorda il direttore generale della San Francesco Marathon, Gianluca Mazzocchi -. Di lui ho conservato i messaggi e i tanti audio che ci siamo scambiati sui social. Ricordo quando nel 2016 partecipò per la prima volta alla mezza maratona di Foligno. Gli avevo assegnato il numero uno in senso simbolico, ma poi me lo sono ritrovato ai nastri di partenza. Ho ancora negli occhi il suo entusiasmo nel concludere il percorso e le belle sensazioni vissute a pranzo insieme a lui, mamma Orietta e papà Sergio. Da lì Leo ha partecipato ad altre edizioni portando sempre grande gioia e voglia di vivere.

In questa prima edizione della San Francesco Marathon ci siamo ricordati di lui e della sua Fondazione. Leo da lassù correrà con noi e ci sarà vicino".



