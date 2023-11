Diciannovenne sorpreso con la droga nei pressi di una scuola

I carabinieri del Norm della compagnia di Terni hanno denunciato in stato di libertà uno studente di 19 anni, del posto, sorpreso con la droga nei pressi di un istituto scolastico superiore.

Il ragazzo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana, del peso di circa 3 grammi e due dosi di hascisc da un grammo ciascuna; la successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito l'ulteriore recupero di sette dosi di marijuana, per complessivi 20 grammi circa, un'altra dose da un grammo di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Per lo studente, incensurato, è scattata così la denuncia a piede libero per detenzione a fini di spaccio.





