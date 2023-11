4 Novembre, le celebrazioni nel capoluogo umbro

Si sono svolte a Perugia le celebrazioni per la festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale.

La giornata ha preso il via con la deposizione di una corona d'alloro presso l'Ara Pacis di via Masi. Presenti rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Andrea Romizi, la presidente della Regione Donatella Tesei, il prefetto Armando Gradone, la rappresentante della Provincia di Perugia Erika Borghesi, la vice presidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni e l'assessore alla sicurezza del Comune di Perugia Luca Merli.

Dopo l'Alzabandiera sulle note dell'Inno d'Italia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Successivamente in sala dei Notari è stato assegnato il Premio Città di Perugia. Il riconoscimento - spiega il Comune - istituito nel 1991, viene assegnato con cadenza biennale a uffici e persone, appartenenti a esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, vigili del fuoco, polizia penitenziaria che si siano particolarmente distinti per atti di solidarietà, sacrificio, altruismo nella loro opera a favore della popolazione.

"Questo premio - ha detto il sindaco - è l'occasione per rivolgere un doveroso ringraziamento a chi ha fatto una coraggiosa scelta di vita, ossia servire il Paese indossando un'uniforme. Un'opera fondamentale, che viene svolta giornalmente e per la quale occorre esprimere parole di vicinanza da parte della comunità, con un pensiero rivolto a chi ha perso la vita nell'adempimento del dovere".

Il prefetto Gradone ha voluto rivolgere un pensiero di vicinanza ai cittadini della Toscana.

Richiamando l'intervento del Presidente Mattarella, il prefetto ha citato l'art. 54 della Costituzione ("Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge"). Il prefetto ha posto l'accento sul termine "onore", da interpretarsi come "fare al meglio delle proprie possibilità il compito assegnato", perché ciò consente di avere credibilità e di rinsaldare la coesione coi cittadini.



