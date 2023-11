Sindaco Gualdo Tadino segnala diversi allagamenti

Situazioni di "forte criticità" nel territorio comunale di Gualdo Tadino per il maltempo del 3 novembre sono state segnalate dal sindaco Massimiliano Presciutti alla protezione civile.

Il Comune rileva che nell'area della gola della Rocchetta e Santo Marzio, già "fortemente a rischio idrogeologico" in seguito all'alluvione del 2012, si sono "aggravate in maniera consistente" le condizioni. Questa situazione - ha scritto Presciutti alla protezione civile - ha comportato "di conseguenza" forti allagamenti su tutta l'area a valle.

Sono poi esondati il torrente Rasina, coinvolgendo tutta l'area della frazione, e la zona adiacente della via Flaminia antica, con vasti allagamenti sia della zona stradale sia dei terreni circostanti.

Stessa situazione - viene rilevato nella lettera del sindaco - si è verificata nelle frazioni di Cerqueto e Palazzo Ceccoli.

Ci sono stati poi alcuni danneggiamenti sia in abitazioni, sia in opifici industriali riguardanti le coperture che hanno causato danni e allagamenti alle struttura.

A Spoleto, invece, a San Giovanni di Baiano nella tarda serata di giovedì la caduta di un leccio ha tranciato i cavi della corrente elettrica. Il Comune ha reso noto che i tecnici dell'Enel hanno installato di un generatore a servizio delle abitazioni rimaste isolate a causa del guasto e sono ora impegnati per la riparazione dei cavi tranciati.



