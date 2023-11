Rasoi e aspirapolveri 'non a norma' alla fiera dei morti

Materiali elettrici per l'estetica maschile e femminile e per la pulizia della casa e dell'auto, risultati non in regola con le norme di costruzione e vendita, sono stati sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Perugia e dalla polizia locale durante la tradizione fiera dei morti.

In particolare nel corso dei controlli sono stati rinvenuti 18 rasoi (taglia-capelli), 24 epilatori per il viso, nove depilatori e 11 mini aspirapolveri per la pulizia della casa e dell'auto, le cui confezioni, a vario titolo - si legge in un comunicato di Adm -, sono risultate sprovviste di indicazioni in lingua italiana, dei dati relativi al fabbricante o all'importatore e delle caratteristiche merceologiche del prodotto in vendita. Inoltre riportavano il marchio "CE" ritenuto non conforme agli standard previsti dalla direttiva 2001/95.

Due gli esercenti che sono risultati vendere prodotti non in regola con le vigenti norme. L'Agenzia delle dogane spiega che il mancato rispetto delle norme in tema di consumo comporterà una sanzione amministrativa che può arrivare a un massimo di quasi 26 mila euro ciascuno.



