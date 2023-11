Prisco, con premierato più valore ai cittadini

"Più valore al voto dei cittadini, stabilità di governo e conseguente maggiore credibilità internazionale, stop ai giochi di palazzo e cancellazione della figura dei senatori a vita. Quello licenziato oggi dal Consiglio dei ministri è un disegno di legge che mi auguro possa essere approvato quanto prima": ad auspicarlo è il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.

Per l'esponente umbro di Fratelli d'Italia "ha ragione il presidente Meloni: questa per l'Italia è la madre di tutte le riforme". "Con l'elezione diretta del presidente del Consiglio - afferma Prisco in una nota -, i cittadini potranno finalmente decidere da chi farsi governare, al riparo da governi tecnici e da giochi di palazzo".



